В Новосибирске на один день изменится расписание электрички

8 февраля в Новосибирске изменится расписание электропоезда №7310, курсирующего по маршруту Пригородный простор – Новосибирск-Восточный.

Как сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород», корректировка по времени составит до 15 минут и связана с назначением дополнительных электропоездов для участников соревнований «Лыжня России».

Изменения касаются следующих отправлений:

• Электричка отправится с платформы Пригородный простор в 8:11 (по расписанию),

• со станции Новосибирск-Главный – в 8:56 (на 13 минут позже),

• и прибудет на станцию Новосибирск-Восточный в 9:11 (на 15 минут позже).

Пассажиров просят учесть изменения и планировать свои поездки заранее.