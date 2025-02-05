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общество

В Новосибирске продают старинную монету за 90 тысяч рублей

Фото: Авито

Монета со времен СССР, она сделана из никеля.

В Новосибирске местный житель выставил на продажу старинную монету на популярном сайте объявлений.

По его словам, монета стоит 90 тысяч рублей. В описании к объявлению он указал, что готов рассмотреть предложения и обсуждения цены, пояснив, что продает монету, потому что срочно нужны деньги.

Монета, сделанная из никеля, имеет номинал 20 копеек и датируется временами СССР.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают фото с автографом Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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