В Новосибирске продают старинную монету за 90 тысяч рублей

Монета со времен СССР, она сделана из никеля.

В Новосибирске местный житель выставил на продажу старинную монету на популярном сайте объявлений.

По его словам, монета стоит 90 тысяч рублей. В описании к объявлению он указал, что готов рассмотреть предложения и обсуждения цены, пояснив, что продает монету, потому что срочно нужны деньги.

Монета, сделанная из никеля, имеет номинал 20 копеек и датируется временами СССР.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают фото с автографом Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей.