В Новосибирске собираются построить 12 спорткомплексов в этом году

В плане, составленном в муниципалитете Новосибирска, в 2025 году запланировано заключение 22 концессионных соглашений.

В рамках их реализации на территории города могут быть построены, в том числе после реконструкции, 12 спортивных комплексов. Среди них — центр лыжного спорта с лыжно-роллерной трассой, кроссовой трассой, бассейном и крытым катком. Площадь участка составит 50 701 квадратный метр, а объект будет расположен по адресу Тимирязева, 5, на месте стадиона «Красное знамя».

Кроме того, в списке — 5 объектов социально-культурного назначения. Один из них появится на улице Софийская, 5, где будет возведено здание для отдыха и природно-познавательного туризма на земельном участке площадью 432 941 квадратных метра.

Также планируется строительство зданий с помещением для диспетчерской на улицах Учительская, 62 и Никитина, 155.

В целом, муниципалитет подготовил предложения по 29 площадкам для инвесторов и 6 земельным участкам на 2025 год.