В Новосибирске суд взыскал с торговца убытки за уничтожение нелегального алкоголя

Ленинский суд рассмотрел дело о возмещении убытков, причиненных федеральному бюджету при изъятии и уничтожении нелегального алкоголя. Мустафаев Вали Ахмед оглы, ранее осужденный за сбыт немаркированной алкогольной продукции, отбывал наказание в колонии.

В феврале 2025 года суд рассмотрел иск прокурора к осужденному о возмещении убытков, связанных с изъятием контрафактной спиртосодержащей продукции.

В результате изъятия было конфисковано около 11989,45 литров нелегального алкоголя. 20910 единиц продукции направили на уничтожение, что обошлось в 594 853,31 рублей из средств государственного бюджета.

Суд заочно постановил взыскать с осужденного всю сумму убытков.

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