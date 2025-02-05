В Новосибирске задержан мужчина по подозрению в педофилии

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней.

По информации СУ СКР по области, инцидент произошел 4 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов в Кировском районе, где мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности 17-летней девушки.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд о мере пресечения.

Следователи продолжают работу по сбору доказательств.