82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 20:27
пробки
3/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 20:27
пробки
3/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
сегодня 19:00
общество

В Новосибирске задержан мужчина по подозрению в педофилии

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Новосибирске задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления против несовершеннолетней.

По информации СУ СКР по области, инцидент произошел 4 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов в Кировском районе, где мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности 17-летней девушки.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд о мере пресечения.

Следователи продолжают работу по сбору доказательств.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в