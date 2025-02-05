В Новосибирске задержали дебоширку, ехавшую на поезде «Владивосток-Москва»

29-летняя жительница Новокузнецка, ехавшая на поезде маршрутом «Владивосток-Москва», вела себя агрессивно, нецензурно выражаясь в адрес проводников и пассажиров.

На требования прекратить хулиганские действия она не отреагировала.

Работники железной дороги сообщили в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск, что необходима помощь полиции. Прибыв на станцию, сотрудники предложили пассажирке покинуть вагон, но она категорически отказалась. В результате, транспортная полиция была вынуждена применить физическую силу для высадки женщины.

На месте был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что МЧС Новосибирской области спасли 17 человек при ДТП в январе.