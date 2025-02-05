В Новосибирской области бизнесвумен осудили за мошенничество 350 тысяч рублей

Дело связано с субсидией.

В Ордынском суде было вынесено обвинение в отношении бизнес-леди Александры Абдугалимовой, обвиняемой в присвоении государственных денег. Ее действия были квалифицированы как мошенничество в крупном размере по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Расследование показало, что предпринимательница получила 350 тысяч рублей через программу социальной поддержки, предоставив неверные данные о своем финансовом положении. Абдугалимова указала, что является малообеспеченной и живет одна, что позволило ей получить субсидию для бизнеса через социальный контракт. Однако проверка выявила, что ее фактический доход превышал минимальный уровень, и она уже занималась предпринимательской деятельностью.

После подачи заявки комиссия одобрила выплату, и женщина подписала договор, сразу же израсходовав полученные деньги. На суде Абдугалимова признала свою вину и вернула всю сумму причиненного ущерба. Судья наложил на нее штраф в размере 300 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в силу. В то же время жительница Новосибирска будет судиться за квартирные кражи: она вводила в заблуждение детей и пробиралась в квартиры их родителей.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.