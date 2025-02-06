Новосибирский актёр Никита Кологривый рассказал, как избавиться от хандры и тоски

Важно занять себя работой, считает актер.

Новосибирский актёр Никита Кологривый рассказал, как избавиться от хандры.

«Сегодня у нас пасмурная погода, констатирую факты. Сейчас едем на утреннее шоу на ТНТ, потом у меня тренировка, потом ещё другие дела. Работаю, слава Богу. Так что, друзья, лучший способ избавиться от хандры и тоски — это занять себя чем-нибудь. Нет работы? Придумайте себе какое-то дельце, чтобы занять себя... желательно полезное для общества», — заметил актер в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.