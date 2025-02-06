335 пожаров произошло в январе в Новосибирске – десять человек погибли

Сотрудники МЧС России спасли 48 человек.

В первый месяц 2025 года в Новосибирской области пожарно-спасательные силы справились с 335 пожарами, в результате которых погибло 10 человек и 15 получили травмы. Спасатели МЧС России эвакуировали 48 человек. Главной причиной пожаров в январе стало нарушение правил использования электрооборудования, что привело к 117 случаям возгораний. 112 пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнем, и 74 – из-за неправильной эксплуатации печей.

По сравнению с январем прошлого года число погибших сократилось почти вдвое. По оперативной информации, 5 человек погибли из-за нарушений в работе электрооборудования, 4 – из-за неосторожного обращения с огнем и 1 – по причине неправильной эксплуатации печей.