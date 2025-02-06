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общество

Более чем на 12 млн руб оштрафовало УФАС жителей Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Сумма наложенных новосибирским УФАС штрафов превысила более 12 млн руб.

В 2024 году Новосибирское УФАС наложило штрафы на сумму более 12 миллионов рублей, завершив год с результатами по рассмотрению более 4 800 жалоб и заявлений, что на 19% больше, чем в 2023 году.

Так, в ходе проверок было возбуждено 1 097 административных дел, основная часть нарушений выявлена на товарных рынках в таких сферах как водоснабжение, ЖКХ, связь, торговля, бытовое обслуживание, лесное хозяйство и строительство.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жителей Новосибирска испугали новые штрафы от военкомата

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Валерия Митрохина
Журналист

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