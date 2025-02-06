Жителей Новосибирска испугали новые штрафы от военкомата

Новые штрафы от военкомата вызвали беспокойство у новосибирцев.

Согласно информации представителей Госдумы, планируется ужесточение наказания для мужчин, годных к службе, которые не уведомляют военкомат о смене места жительства в течение трех месяцев.

Если изменения в статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» будут приняты, штрафы могут вырасти с текущих 10 000 рублей до 20 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО