Жителей Новосибирска испугали новые штрафы от военкомата

Новые штрафы от военкомата вызвали беспокойство у новосибирцев.
Согласно информации представителей Госдумы, планируется ужесточение наказания для мужчин, годных к службе, которые не уведомляют военкомат о смене места жительства в течение трех месяцев.
Если изменения в статью «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» будут приняты, штрафы могут вырасти с текущих 10 000 рублей до 20 000 рублей.
Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО