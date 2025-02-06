Дубцова спела вместе с победительницей конкурса «Пою на русском» из Новосибирска

Дубцова спела вместе с фанаткой.

В Новосибирске российская певица Ирина Дубцова во время концерта в ККК им. Маяковского спела вместе со своей фанаткой, Татьяной. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Известно, что Татьяна является победителем конкурса «Пою на русском», который проводило Русское радио. Она живет в Новосибирске. Стоит отметить, что девушка как раз победила, исполнив песню Ирины Дубцовой.

Дубцова и Татьяна вместе со сцены исполнили песню «Люба любовь».

Редакция Сиб.фм напоминает, что ведет онлайн-трансляцию с концерта.