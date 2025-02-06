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общество

Дубцова спела вместе с победительницей конкурса «Пою на русском» из Новосибирска

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

Дубцова спела вместе с фанаткой.

В Новосибирске российская певица Ирина Дубцова во время концерта в ККК им. Маяковского спела вместе со своей фанаткой, Татьяной. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

Известно, что Татьяна является победителем конкурса «Пою на русском», который проводило Русское радио. Она живет в Новосибирске. Стоит отметить, что девушка как раз победила, исполнив песню Ирины Дубцовой.

Дубцова и Татьяна вместе со сцены исполнили песню «Люба любовь».

Фото Дубцова спела вместе с победительницей конкурса «Пою на русском» из Новосибирска 2

Редакция Сиб.фм напоминает, что ведет онлайн-трансляцию с концерта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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