Двукратный Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов рухнул в воду на испытании в шоу «Татаны»

Спортсмен участвует во втором сезоне популярного телепроекта на ТНТ.

Двукратный Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов не смог справиться с одним из испытаний на проекте «Татаны», которое вышло в эфир 3 февраля. Спортсмену, как и другим участникам команды, предстояло разбежаться и ухватиться за перекладину... Цель – перебраться на другую часть «берега». В случае неудачи – падение в воду. Сибиряк собрался с силами, разбежался, но не смог ухватиться за «перекладину», рухнул вниз.

Впрочем, мало кто справился с данным заданием из других членов команды. Сам Власов признался, что смотрел эфир вместе с семьей. Отметил, что впереди другие, тоже непростые испытания.

Напомним, что в проекте «Титаны» также космонавт из Новосибирска Анна Кикина и новосибирский гимнаст (серебряный призер Олимпиады) Иван Стретович. Как он справились, в данном эфире не показали. Покажут в следующем. Эфиры выходят по воскресеньям на ТНТ.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.