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общество

Экс-директор завода «Тяжстанкогидропресс» Степакин арестован за коррупцию в Новосибирске

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске арестовали бывшего директора завода «Тяжстанкогидропресс».

По данным Бердского городского суда, бывший директор завода «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин арестован за коррупцию, также вместе с ним задержаны его сообщники — Сергей Рыля и Олег Ударцев.

Все они обвиняются в вымогательстве крупной суммы у руководства завода за передачу оборудования, которое уже было оплачено, но коммерсанты потребовали дополнительные 13 миллионов рублей за подписание актов приема-передачи. Об этом сообщает представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва.

В результате все трое были задержаны при получении денег. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «коммерческий подкуп». Степакину инкриминируют организацию преступления. Ранее ему предъявляли обвинения в мошенничестве, связанного с рядом афер, приведших к остановке производства на заводе.

Напомним, что Новосибирский суд признал виновным заместителя начальника ФКУ «ИК-18»

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Валерия Митрохина
Журналист

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