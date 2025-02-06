Известная певица в образе новосибирского артиста Шуры напугала Сергея Лазарева в телешоу

Певица Мария Зайцева перевоплотилась в звезду 90-х в проекте «Один в один».

Сергей Лазарев стал одним из приглашенных судей в новом сезоне шоу «Один в один». Мария Зайцева оставила на артиста большое впечатление своим перевоплощением в Шуру.

Гримеры полностью изменили ее облик, закрасив передние зубы, чтобы они выглядели отсутствующими. Зайцева передала характер эксцентричного певца так убедительно, что Лазарев был напуган.

«Это было по-настоящему жутко. Мы даже думали, что нужно звать священника. Грим выглядел пугающе. Ты была без зубов, и еще делала гримасы. Хотелось тебя перекрестить и окропить святой водой. Если бы мы знали, что нас ждет... Шура — это легенда музыки всех времен», — прокомментировал Лазарев.

Он также отметил, что в выступлении Зайцевой ему не хватило легкости. Пошутил, что зубы мешали коллеге петь разборчивее. Однако Лазарев похвалил участницу за яркое выступление.

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