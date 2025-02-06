Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районе Волчанска. Потери противника составили до 30 военнослужащих, а также были уничтожены автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения «Запад» освободили населенный пункт Новомлынск и нанесли удар по силам ВСУ в нескольких районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики, уничтожив более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять пикапов и четыре орудия артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Василевки и других населенных пунктов. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

Подразделения «Центра» освободили населенный пункт Барановка и нанесли удар по силам ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 500 военнослужащих и несколько единиц техники.

Подразделения «Востока» и «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ в различных районах, уничтожив до 120 военнослужащих, боевые бронированные машины, автомобили и артиллерийские орудия.

С помощью авиации, ударных беспилотников и артиллерии были поражены военные аэродромы, склады беспилотных летательных аппаратов и техники противника в 157 районах. Средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы HIMARS и 57 беспилотных летательных аппаратов.

Общие потери противника с начала операции включают 653 самолета, 283 вертолета, 42463 беспилотных летательных аппарата, 21034 танка и других боевых бронированных машин, а также большое количество артиллерийского и автомобильного оборудования.