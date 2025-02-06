Первого мигранта по новому закону депортировали из Новосибирской области

Иностранец был признан виновным в совершении административного правонарушения.

С 5 февраля в России вступили в силу новые нормы по депортации иностранных граждан. Теперь федеральный закон запрещает мигрантам менять адрес проживания или пребывания без одобрения от ведомства внутренних дел. Кроме этого, теперь у мигрантов без разрешения полиции нет права выезжать за пределы текущего региона, приобретать жилье, вступать в брак и даже открывать счета в банках. Ужесточение мер контроля направлено на наведение порядка в миграционной сфере, а тех, кто нарушит данные правила, ждёт депортация.

Саидов Ф.Х. стал одним из первых, высланных по новым нормам; Купинский райсуд признал его виновным в несоблюдении правил пребывания, так как он не покинул Россию после истечения разрешенного срока, объяснив это утерей паспорта. «Саидов получил административное наказание в виде штрафа в 2000 рублей и принудительное выдворение из России», – информируют в суде.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.