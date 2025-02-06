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общество

Под Новосибирском выявили пять незаконных мигрантов

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Сотрудники ведомства и Росгвардии проверили 13 человек.

В Искитимском районе Новосибирской области прошёл рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили 13 человек, из которых пятеро находились в России незаконно. Они не обращались за оформлением своего правового статуса.

В отношении нарушителей принято решение об административном выдворении с запретом на возвращение в страну.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первого мигранта по новому закону депортировали из Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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