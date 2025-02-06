Потерпевшими признали пассажиров севшего в поле под Новосибирском самолета

Пассажиры самолёта, совершившего экстренную посадку в пшеничном поле Новосибирской области, признаны потерпевшими.

Напомним, что происшествие произошло в сентябре 2023 года в Убинском районе Новосибирской области. Расследование должно завершиться в первой половине 2025 года.

“Все пассажиры допрошены, потерпевшими признаны, права разъяснены. Действительно, с одной стороны можно сказать, что чудо совершилось: профессионализм пилотами совершён, все живые остались. Но тем не менее есть нарушения, которым мы по делу дадим правовую оценку”, — прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России для информационного агентства ТАСС.

Ранее Сиб.фм писал, что 12 сентября 2023 года рейс U6–1383, следовавший из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидросистемы. Посадка в аэропорту назначения стала невозможной, и экипаж направил самолет в Новосибирск. Однако из-за недостатка топлива командир Сергей Белов принял единственное верное решение — посадить судно прямо в пшеничном поле. На борту находились 167 человек, включая 23 детей — никто из них не пострадал