Программу обучения ветеранов и участников СВО запустят в Новосибирской области

Новосибирская область запускает образовательную программу «Герои НовоСибири» для ветеранов и участников специальной военной операции.

Проект станет региональным аналогом программы «Время героев» и будет реализовываться на базе СИУ РАНХиГС. Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что институт обладает необходимой инфраструктурой для реализации проекта.

Цель программы — поддержка профессионального и личностного роста ветеранов, помогая им адаптироваться к мирной жизни и внести вклад в развитие региона. В рамках проекта будут изучаться такие дисциплины как государственное и муниципальное управление, экономика, финансы, а также менеджмент.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО