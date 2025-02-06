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общество

Пять уголовных дел из-за майнинга возбудили в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В регионе было возбуждено пять уголовных дел из-за майнинга.

Как сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман для портала BFM-Новосибирск, за прошлый год в регионе было возбуждено пять уголовных дел, связанных с использованием энергетического оборудования для добычи (майнинга) криптовалюты.

“Прокурорской проверкой выявлен факт нарушения учета электрической энергии, выразившийся в самовольном подключении энергопринимающих устройств в обход расчетного прибора учета электрической энергии. В результате АО «РЭС» причинен имущественный ущерб почти на 2 млн рублей, который возмещен собственником объекта в ходе проверки”, — прокомментировал Александр Бучман.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов

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Валерия Митрохина
Журналист

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