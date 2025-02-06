Циклон из Атлантики принесёт в Новосибирск аномальную погоду

Климатологи фиксируют аномальные температуры в России, что вызвано изменениями климата и переносом воздух из Атлантики. Как это повлияет на погодные условия в разных регионах – в материале Сиб.фм.

По словам климатолога Алексея Непомнящих, атлантический воздух всегда приносит тепло.

«Если на европейской территории температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, то за Уралом, где нормы совсем другие и зимой холоднее, наблюдается значительная аномалия», – пояснил эксперт Сиб.фм.

Ожидаются повышенные температуры в Москве во второй половине февраля. Днем столбик термометра не опустится ниже одного градуса, а ночью может достигать –4 градусов. В Санкт-Петербурге также ожидаются аномальные показатели, с температурами около нуля днем и –3 ночью. На востоке Уральского федерального округа температура поднимется на 15-16 градусов выше нормы.

Ночные температуры составят от –3 до –6 градусов в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. Столбик термометра покажет двузначные значения только к концу февраля. В эти дни синоптики прогнозируют от -7 до -10 градусов днём и до -12 ночью.

Ранее стала известна дата с температурой воздуха до –51 градуса.