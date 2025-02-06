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общество

В Новосибирске поднимутся цены на кофе на 20%

Фото: freepik

С 1 марта в Новосибирске ожидается повышение цен на кофе на 20%.

Из-за проблемы с сырьем, включая засуху в Бразилии и Вьетнаме, а также рост цен на сорта арабика и робуста в Новосибирской области поднимут цены на кофе.

Так, по словам эксперта Владимира Тонконога из компании «Дело «Вкуса», это не последний скачок цен, так как в 2024 году стоимость кофе уже выросла на 63%.

Отмечается, что в связи с данной ситуацией некоторые заведения могут использовать более дешевые сорта кофе, что отразится на вкусе напитка.

Напомним, что в Новосибирской области цены снова растут вверх

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Валерия Митрохина
Журналист

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