В Новосибирске увеличили размер пособия по безработице

Об увеличении размера пособия по безработице сообщили в Новосибирске.

В Новосибирской области с 1 февраля 2025 года повысили пособие по безработице на 9,5%. Таким образом, минимальная выплата теперь составляет 2 117 рублей, а максимальная — 18 053 рубля.

Особое внимание уделяется также и развитию предпринимательских инициатив среди безработных — с начала года 124 человека получили финансовую помощь через социальный контракт для открытия бизнеса. Уточняется, что общая сумма поддержки может составлять до 350 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирской области увеличены больничные выплаты