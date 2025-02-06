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проиcшествия

В Центральном районе Новосибирска водитель сбил ребенка

Фото: пресс-служба ГАИ Новосибирска

Пострадавшего доставили в больницу.

В Центральном районе Новосибирска водитель неустановленного автомобиля сбил 8-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 6 февраля около 12 часов на улице Семьи Шамшиных у дома №115/1. Пострадавшего доставили в больницу, характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работал наряд ДПС, ведется установление всех обстоятельств аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пять детей погибли в Новосибирской области на железнодорожных путях.

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Игорь Кириченко
Журналист

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