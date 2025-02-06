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общество

Восточный цирковой спектакль Гии Эрадзе впервые покажут жителям Новосибирска

Фото: Цирк

Сибиряки увидят «Песчаную сказку».

С 8 февраля на арене цирка Новосибирска будет впервые представлено новое шоу «Песчаная сказка» от Продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк». Это постановка с цельным сюжетом, насыщенная неожиданными испытаниями и трогательными моментами. Артисты уверяют, что зрители смогут полностью погрузиться в увлекательную историю. Первое представление начнется с восточного базара, где сибирякам продемонстрируют яркие костюмы и детально отработанную хореографию.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.

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Дарья Лапина
Журналист

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