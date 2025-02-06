За год в Новосибирской области выдано ипотеки на 105 млрд рублей

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 105,6 миллиардов рублей, что подтверждает продолжающийся спрос на жилье.

Несмотря на завершение массовой льготной ипотеки с 1 июля, что снизило темпы роста ипотечного рынка, показатель выданных кредитов остается значительным.

Как отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева в эксклюзивном интервью для Сиб.фм, завершение государственных программ поддержки, в частности льготной ипотеки, стало важным этапом, оказавшим влияние на динамику рынка.

В условиях новой реальности темпы выдачи ипотеки снизились, однако рынок постепенно адаптируется, с ежемесячным увеличением объемов кредитования примерно на 1%.

Напомним, что полное интервью с Мариной Асаралиевой можно прочитать ЗДЕСЬ.