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общество

За год в Новосибирской области выдано ипотеки на 105 млрд рублей

Фото: Сиб.фм

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области было выдано ипотечных кредитов на общую сумму 105,6 миллиардов рублей, что подтверждает продолжающийся спрос на жилье.

Несмотря на завершение массовой льготной ипотеки с 1 июля, что снизило темпы роста ипотечного рынка, показатель выданных кредитов остается значительным.

Как отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева в эксклюзивном интервью для Сиб.фм, завершение государственных программ поддержки, в частности льготной ипотеки, стало важным этапом, оказавшим влияние на динамику рынка.

В условиях новой реальности темпы выдачи ипотеки снизились, однако рынок постепенно адаптируется, с ежемесячным увеличением объемов кредитования примерно на 1%.

Напомним, что полное интервью с Мариной Асаралиевой можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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