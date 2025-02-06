Замглавы Новосибирского района запретили выезд за пределы региона после трагедии на полигоне «Левобережный»

С 6 февраля заместителю главы администрации Новосибирского района Антону Антонову запрещено выезжать за пределы региона.

Меру пресечения для него избрал Новосибирский районный суд после трагедии на мусорном полигоне «Левобережный», где в конце января стая бездомных собак напала на женщину. Работники свалки смогли отогнать животных, однако пострадавшая скончалась от полученных ран. Об этом пишет «Прецедент».

Суд решил, что Антонову нельзя покидать Новосибирскую область и общаться с участниками уголовного судопроизводства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По информации местных жителей, два месяца до трагедии на том же полигоне собаки напали на работника. Однако его вовремя спасли коллеги.