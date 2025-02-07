Огонь полностью охватил транспортное средство.

Автомобиль полыхает возле дома №13 на улице Северной в Новосибирске. Огонь полностью охватил транспортное средство. Информация появилась в паблике АСТ-54.

«Соседним авто тоже явно не повезло», — отмечают интернет-пользователи.

«На улице не тот мороз, чтоб машину греть. Еще и одеяло ватное под капот и картонку в решетку радиатора кладут», — заметил другой.

«Очень страшно, что такое вообще происходит», — резюмируют третьи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что, в январе этого года в Новосибирске случилось 335 пожаров. Главной причиной стало неисправное электрооборудование, приведшее к 117 возгораниям. Нарушения при обращении с огнём и использования печей также способствовали росту пожаров.