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общество

Из Новосибирска в зону СВО направили около 10 тонн гуманитарной помощи

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Около 10 тонн гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что вчера, 6 февраля 2025 года, из столицы Сибири в зону специальной военной операции отправили около 10 тонн гуманитарной помощи.

“Продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости собрали неравнодушные жители и организации Октябрьского района”, — уточнил мэр города.

Напомним, что в Новосибирске военный эксперт отреагировал на новость о дополнительной мобилизации в феврале

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Валерия Митрохина
Журналист

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