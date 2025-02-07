Из Новосибирска в зону СВО направили около 10 тонн гуманитарной помощи

Около 10 тонн гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что вчера, 6 февраля 2025 года, из столицы Сибири в зону специальной военной операции отправили около 10 тонн гуманитарной помощи.

“Продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости собрали неравнодушные жители и организации Октябрьского района”, — уточнил мэр города.

Напомним, что в Новосибирске военный эксперт отреагировал на новость о дополнительной мобилизации в феврале