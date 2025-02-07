В Новосибирске военный эксперт отреагировал на новость о дополнительной мобилизации в феврале

Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) свидетельствует о превосходстве Российской Федерации на поле боя, и, следовательно, дополнительная мобилизация не требуется.

Он отметил, что позиция России основывается на правде, которая поддерживает ее действия.

Член оборонного комитета Госдумы Виктор Соболев также подчеркнул, что в текущих условиях мобилизация неподготовленных граждан может не принести пользы Вооружённым силам России.

Военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм отметил, что на добровольной основе уже заключено 740 тысяч контрактов, и набор продолжается. Он пояснил, что основной задачей является обучение, вооружение и обеспечение боевого взаимодействия личного состава.

Чугай подчеркнул, что мобилизация граждан, не имеющих военной подготовки, может осложнить ситуацию.

«Нам совершенно не нужны пушечные люди! Нам необходимы обученные бойцы, полностью владеющие оружием и своей специальностью, способные действовать в составе своих частей. Достичь этого быстро через мобилизацию невозможно. Нужно продолжать набор контрактников и тщательно их обучать», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали, когда завершится мобилизация на СВО.