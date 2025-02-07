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общество

Мусорные контейнеры полыхали ночью в Железнодорожном районе

Фото: АСТ-54

Инцидент произошел на Урицкого.

Ночью в Железнодорожном районе загорелись мусорные баки возле дома на Урицкого. Женщина-очевидец сняла видео и поделилась с пабликом АСТ-54.

Автор видео вызвала пожарных, которые прибыли через 10 минут и потушили пылающие контейнеры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что, в январе этого года в Новосибирске случилось 335 пожаров. Главной причиной стало неисправное электрооборудование, приведшее к 117 возгораниям. Нарушения при обращении с огнём и использования печей также способствовали росту пожаров.

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Дарья Лапина
Журналист

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