На одну из вакансий претендует 131 соискатель в Новосибирской области

В регионе на одну вакансию претендует сразу 131 соискатель.

В начале 2025 года исследование аналитиков hh.ru показало, что конкуренция на рынке труда в Новосибирске сильно варьируется в зависимости от профессии.

Так, на вакансию брокера приходится 131 соискатель, что делает эту позицию самой конкурентной. Далее идут вакансии бортпроводника — 99 кандидатов и креативного директора — 76,5 резюме.

Также присутствует высокий интерес и к таким должностям как менеджер по стратегии, режиссер, сценарист и психолог.

Напомним, что в Новосибирске число самозанятых выросло на треть в 2024 году