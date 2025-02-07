В Новосибирске число самозанятых выросло на треть в 2024 году

Число самозанятых новосибирцев продолжает расти в регионе.

По итогам 2024 года количество самозанятых увеличилось на треть и превысило 280 000 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС 6 февраля 2025 года, где представители регионального управления ФНС, центра «Мой бизнес» и Фонда микрофинансирования обсудили поддержку самозанятых и планы на 2025 год.

По словам главы Управления ФНС по Новосибирской области Геннадия Морозова, среднемесячный доход самозанятых в регионе составляет 55 000 рублей, а общий доход с момента введения специального налогового режима превысил 112 миллиардов рублей.

Также отмечается, что в бюджет региона самозанятые уплатили уже около четырех миллиардов рублей налогов.

Напомним, что в Новосибирской области за год оцифровали около 400 киноматериалов