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общество

Новосибирцы смогут пройти бесплатные онкологические тесты

Фото: Сиб.фм

Бесплатные онкологические тесты проведут в Новосибирске.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в период с 7 по 8 февраля 2025 года все жители Новосибирска смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья в преддверии Всемирного дня борьбы против рака.

Сдать тесты и получить консультацию специалиста можно на территории ТРЦ «Ройял Парк», Красный проспект, 101 — 7 февраля с 14:00 до 20:00 часов и 8 февраля с 11:00 до 17:00 часов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске врачи выявили рак на ранней стадии благодаря диспансеризации

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Валерия Митрохина
Журналист

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