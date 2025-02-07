Сибирячка Инга Демчук расплакалась на шоу «Большие девочки»

В шоу «Большие девочки» участница из Красноярска расплакалась из-за сына.

25-летняя Инга Демчук из Красноярска участвует в шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница», где борется за миллион рублей и стройность. Она пришла на проект с весом 137 кг, стремясь похудеть ради сына. Об этом пишет портал МК в Красноярске.

Последнее время девушка часто плачет причина тому соперницы, которые не дают ей возможности позвонить ребенку, так как звонок разрешен только одной участнице в неделю.

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