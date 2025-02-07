В Новосибирске арестовали мужчину по делу о диверсии

Молодой новосибирец в феврале текущего года мог склонить школьника к совершению диверсии.

В Новосибирске арестован 24-летний мужчина по подозрению в пособничестве диверсии (ч. 1 ст. 281.1 УК РФ). Об этом сообщили в судебном департаменте.

По данным следствия, в феврале 2024 года он мог склонить несовершеннолетнего к поджогу объекта, относящегося к экономической безопасности и обороноспособности России. Предполагается, что это происходило через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение.

Обвиняемый признал свою вину. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области вынесен приговор телефонным мошенникам.