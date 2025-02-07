В Новосибирске демонтировали самовольные постройки в трех районах

Мэрия Новосибирска сообщила о проведении работ по очистке городской территории от самовольных построек.

Бригада муниципального казенного учреждения «ГЦНР» осуществила демонтаж незаконных ограждений и шлагбаума в Ленинском и Дзержинском районах, а также в Центральном округе.

Как уточнили в муниципалитете, работы были выполнены на улицах Заобской, Караваева, Нагорной, проспекте Дзержинского и Гусинобродском шоссе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области смогут отслеживать вырубку лесов.