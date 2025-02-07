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общество

В Новосибирской области открыты две тысячи вакансий с зарплатой от 200 000 руб

Фото: Сиб.фм

Две тысячи вакансий открыты в регионе с заработной платой от 200 тысяч рублей.

По данным аналитиков онлайн-рекрутинга hh.ru, в январе текущего года в Новосибирской области опубликовали 2 000 вакансий с зарплатой от 200 000 рублей.

Так, компании, готовые платить от 200 000 рублей, работают в сферах строительства (17%), логистики и добывающей отрасли (по 9%), услуг для бизнеса (8%) и информационных технологий (6%).

Напомним, что Новосибирск возглавил рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для студентов

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Валерия Митрохина
Журналист

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