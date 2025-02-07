В Новосибирской области рассказали, сколько браков заключили искитимцы в прошлом году

В последний месяц лета 2024 года поженились 82 пары.

В августе 2024 года жители Искитима и Искитимского района чаще всего вступали в брак. Об этом сообщает «Весь Искитим».

По данным пресс-службы отдела ЗАГС Искитимского района, в этом месяце было зарегистрировано 82 брака, что является наибольшим числом по сравнению с другими месяцами года.

В целом, в 2024 году было составлено 571 запись акта о заключении брака.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на одну из вакансий претендует 131 соискатель в Новосибирской области.