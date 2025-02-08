130 сотрудников завода под Новосибирском не получали зарплату с октября 2024 года

Сотрудники завода вместе с координатором Новосибирского регионального отделения ЛДПР подготовили коллективное обращение.

Как рассказал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Никита Столповский в эксклюзивном интервью Сиб.фм, рабочие Линевского завода из-за многочисленных задержек зарплаты обратились в их районную ячейку ЛДПР.

"Как раз я проводил личный прием граждан на станции Евсино. Проблема действительно серьезная — 130 сотрудников не получали зарплату с октября прошлого года", — сообщил Столповский.

По его словам, вместе с сотрудниками завода они подготовили коллективное обращение и отправили его председателю фракции Леониду Слуцкому. В свою очередь, он направил запрос на имя генпрокурора России и взял ситуацию под личный контроль, объясняет координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР.

Столповский добавил, что поддерживает связь с рабочими.

Напомним, что полное интервью с Никитой Столповским можно прочитать ЗДЕСЬ.