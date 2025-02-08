Такого не было никогда! Губернатор Травников похвалил мэра Кудрявцева за уборку Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил изменения в содержании города после прихода нового мэра Максима Кудрявцева. В интервью Сиб.фм он подчеркнул, что таких масштабов уборки в предыдущие годы не наблюдал.

«Не только потому, что зима малоснежная, но такого количества техники и рабочих на улицах в предыдущие годы я не видел», — заявил губернатор в интервью Сиб.фм.

Также глава региона высоко оценил кадровую работу Максима Кудрявцева.

«Я считаю, что кадровая политика Максима Георгиевича очень правильная. Понятно, что с приходом нового руководителя обновление происходит всегда. Но у мэра это обновление происходит не в виде какой-то кампании, не для того, чтобы "попросить на выход" старую команду. Мэр оценивал по деловым качествам и после этого принимал решение, при этом достаточно оперативно», — отметил Травников.

Он также подчеркнул, что кадровая работа — это непрерывный процесс, и сегодня она координируется совместно с правительством области.

Ранее губернатор Андрей Травников рассказал Сиб.фм о дальнейшем развитии метро в Новосибирске.