Хоккеисты Бочаров и Конюшков сыграют в финале Матча Звезд КХЛ в Новосибирске

В Новосибирске проходит Матч Звезд КХЛ.

Сегодня, 8 января, в Новосибирске проходит Матч Звезд КХЛ. В финал турнира вышли игроки «Торпедо» Богдан Конюшков и Иван Бочаров, обыграв команду из Дивизиона Тарасова со счетом 9:6.

В составе команды Алексея Жамнова выступают Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов из «Спартака», а также Максим Дорожко, Дмитрий Бучельников, Иван Демидов, Александр Никишин, Тимур Хафизов и Егор Климович.

На матче присутствовал комментатор Дмитрий Губерниев, который дал интервью во время игры.