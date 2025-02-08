82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 февраля, 20:33
пробки
2/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
82.76% -1.2
сегодня
08 февраля, 20:33
пробки
2/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
сегодня 19:00
общество

Хоккеисты Бочаров и Конюшков сыграют в финале Матча Звезд КХЛ в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске проходит Матч Звезд КХЛ.

Сегодня, 8 января, в Новосибирске проходит Матч Звезд КХЛ. В финал турнира вышли игроки «Торпедо» Богдан Конюшков и Иван Бочаров, обыграв команду из Дивизиона Тарасова со счетом 9:6.

В составе команды Алексея Жамнова выступают Павел Порядин, Николай Голдобин и Иван Морозов из «Спартака», а также Максим Дорожко, Дмитрий Бучельников, Иван Демидов, Александр Никишин, Тимур Хафизов и Егор Климович.

На матче присутствовал комментатор Дмитрий Губерниев, который дал интервью во время игры.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в