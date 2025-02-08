Опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске

В Новосибирске выступил дуэт Rasa.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» во время Фонбет Матча звезд КХЛ состоялось выступление российского хип-хоп дуэта RASA.

Артисты выступили прямо на льду в сопровождении танцовщиков и гитариста.

Музыканты исполнили свои самые популярные хиты, среди которых «Мама Россия», «Весело», «Пчеловод» и «Погудим». Шоу стало частью развлекательной программы мероприятия и собрало множество зрителей.

Ранее Сиб.фм писал, что во время матча был замечен российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Поклонники, заметив комментатора, подбежали к нему, чтобы взять автограф и сделать фото на память.