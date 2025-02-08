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общество

Опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске

Фото: Фонбет Матч звезд КХЛ 2025

В Новосибирске выступил дуэт Rasa.

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» во время Фонбет Матча звезд КХЛ состоялось выступление российского хип-хоп дуэта RASA.

Артисты выступили прямо на льду в сопровождении танцовщиков и гитариста.

Музыканты исполнили свои самые популярные хиты, среди которых «Мама Россия», «Весело», «Пчеловод» и «Погудим». Шоу стало частью развлекательной программы мероприятия и собрало множество зрителей.

Фото Опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске 2

Фото Опубликованы кадры выступления дуэта Rasa во время Матча звезд КХЛ в Новосибирске 3

Ранее Сиб.фм писал, что во время матча был замечен российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Поклонники, заметив комментатора, подбежали к нему, чтобы взять автограф и сделать фото на память.

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Игорь Кириченко
Журналист

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