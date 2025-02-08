Координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Столповский назвал Жириновского гением

Никита Столповский, координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, с гордостью высказался о Владимире Жириновском.

В эксклюзивном интервью для Сиб.фм Group координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Никита Столповский рассказал о задачах партии и наследии Владимира Жириновского.

“Великий Жириновский был гением, который силой интеллекта, знаний мог заглянуть в будущее. Он создал одну из ведущих политических сил в стране. Фракция представлена во всех субъектах, представители партии есть во всех органах государственной власти. Нам осталось великое наследие, которое мы должны сохранить и приумножить”, — отметил он.

По словам Никиты Столповского, главная цель партии — помогать людям, как этому ранее учил основатель.

“Моя задача — в первую очередь как руководителя регионального отделения — доехать до каждого. Почему едем в Карасук, почему едем в Купино? Потому что именно там люди ждут помощи. И наша самая основная задача — доехать до каждого отдаленного населенного пункта, услышать каждого и постараться помочь”, — заключил координатор.

Полное интервью с Никитой Столповским можно прочитать ЗДЕСЬ.