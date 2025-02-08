Матч звезд КХЛ и лжеминирование: главные новости Новосибирской области за 8 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 8 февраля.

В Новосибирске в субботу, 8 февраля, на «Сибирь-Арене» во время Матча звезд КХЛ заметили известного комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм. Известного спортивного комментатора окружила толпа поклонников, когда он поднимался по трибуне.

В пятницу, 7 февраля, в школе в Колывани были получены ложные сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным правоохранительных органов, информация о наличии опасного предмета в учебном заведении не подтвердилась.

Громкими событиями в России в 2024 году стали отставка бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова. Это привело и к другим кадровым перестановкам в военном ведомстве. Своих пагонов лишились свыше 10 офицеров. В интервью Сиб.фм экс-командир батальона «Вега» на СВО, бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров оценил, что изменилось после кадровых перестановок в Минобороны РФ.

Как рассказал координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Никита Столповский в эксклюзивном интервью Сиб.фм, рабочие Линевского завода из-за многочисленных задержек зарплаты обратились в их районную ячейку ЛДПР.