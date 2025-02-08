В Новосибирске Андрей Панфёров оценил массовые кадровые перестановки в Минобороны РФ

По мнению экс-комбата «Веги», бизнес-омбудсмена Андрея Панфёрова, кадровые перестановки в военном ведомстве отразились на результатах ВС РФ.

Громкими событиями в России в 2024 году стали отставка бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и назначение на этот пост Андрея Белоусова. Это привело и к другим кадровым перестановкам в военном ведомстве. Своих пагонов лишились свыше 10 офицеров.

В интервью Сиб.фм экс-командир батальона «Вега» на СВО, бизнес-омбудсмен Андрей Панфёров оценил, что изменилось после кадровых перестановок в Минобороны РФ.

«Смена кадрового состава во время ведения СВО была 3-4 раза. Было принято решение произвести ротацию. Некоторые офицеры, которые показали себя в Сирии, оказались не способны вести боевые действия на Украине. Вот эта ротация позволила оставить сильный состав офицеров», – говорит Андрей Панфёров.

По его словам, новый глава ведомства Андрей Белоусов задал правильный вектор работы. Он усилил кадровый состав, который в том числе показывает результаты боевых действий на Украине.



Ранее Андрей Панфёров заявил, что СВО может закончиться в 2025 году.