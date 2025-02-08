Проживающий в Новосибирске механик Кондратюк сто лет назад предсказал освоение космоса

В Новосибирске открылся Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка.

В Новосибирске после масштабной реконструкции вновь распахнул двери Музей космонавтики, названный в честь Юрия Кондратюка — одного из пионеров теоретической космонавтики. Выдающийся инженер и ученый-самоучка в 1927-1931 годах жил и работал в столице Сибири, трудясь механиком в конторе «Союзхлеба» и разрабатывая оборудование для зернохранилищ. Об это рассказал портал АиФ-Новосибирск.

Уточняется, что Юрий Кондратюк прославился своими смелыми научными прогнозами. Еще сто лет назад он предположил, что человечество сможет покорить Луну, хотя понимал, что при его жизни это останется невозможным.

В своих трудах он предлагал новаторские решения в области ракетостроения и космических полетов. В 1929 году вышла его книга «Завоевание межпланетных пространств», где он описал оптимальную траекторию полета на Луну.

Напомним, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС