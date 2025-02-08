82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 февраля, 15:57
пробки
3/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
82.76% -1.2
сегодня
08 февраля, 15:57
пробки
3/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.27 | eur 101.2
сегодня 14:38
общество

Проживающий в Новосибирске механик Кондратюк сто лет назад предсказал освоение космоса

Фото: Музей Новосибирска

В Новосибирске открылся Музей космонавтики имени Юрия Кондратюка.

В Новосибирске после масштабной реконструкции вновь распахнул двери Музей космонавтики, названный в честь Юрия Кондратюка — одного из пионеров теоретической космонавтики. Выдающийся инженер и ученый-самоучка в 1927-1931 годах жил и работал в столице Сибири, трудясь механиком в конторе «Союзхлеба» и разрабатывая оборудование для зернохранилищ. Об это рассказал портал АиФ-Новосибирск.

Уточняется, что Юрий Кондратюк прославился своими смелыми научными прогнозами. Еще сто лет назад он предположил, что человечество сможет покорить Луну, хотя понимал, что при его жизни это останется невозможным.

В своих трудах он предлагал новаторские решения в области ракетостроения и космических полетов. В 1929 году вышла его книга «Завоевание межпланетных пространств», где он описал оптимальную траекторию полета на Луну.

Напомним, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в