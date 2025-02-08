«Спецавтохозяйство» получило 940 миллионов рублей субсидий от мэрии Новосибирска

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» (с 27 декабря 2024 года – АО «САХ») в 2024 году получило 940 миллионов рублей субсидий от мэрии Новосибирска. Об этом сообщила городская администрация.

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города сообщили, что предприятие было отобрано в качестве получателя субсидий на основании постановлений мэрии.

С 8 февраля 2023 года «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области. Деятельность регоператора регулируется департаментом по тарифам региона.

Кроме того, предприятие оказывает услуги по вывозу и размещению отходов, не относящихся к ТКО, а также принимает снег на полигонах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область взялась за сокращение объема вредных выбросов в воздух.