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вчера 22:30
общество

Стало известно, почему у новосибирцев в марте пенсии будут ниже, чем в феврале

Фото: freepik.com

Жители Новосибирской области и других регионов России в марте 2025 года получат пенсию в меньшем размере, чем в феврале. Об этом сообщила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

С января страховые пенсии по старости увеличились на 7,5%, а в феврале дополнительно проиндексированы на 2,2% с доплатой за предыдущий месяц. В связи с этим в феврале пенсионеры получат пенсию с учетом обеих индексаций и дополнительную сумму за январь.

Экономист уточнила, что эта доплата является разовой. С марта 2025 года пенсионные выплаты будут начисляться без дополнительной компенсации, но с учетом общей индексации на 9,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска выплатит компенсацию за нападение бездомной собаки на женщину.

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Игорь Кириченко
Журналист

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